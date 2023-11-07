"Реал" подписал соглашение с игроком за миллиард евро

Мадридский "Реал" подписал новый контракт с игроком сборной Франции Эдуарду Камавингой, сообщают Vesti.kz.

Новое соглашение будет действовать до до 30 июня 2029 года. По его условиям отступные за француза составят миллиард евро.

Он перешел в испанский клуб из "Ренна" за 31 миллион евро. Согласно данных сайта Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 90 миллионов евро. В этом сезоне Камавинга принял участие в 15 матчах за "Реал", в которых отметился одной результативной передачей.