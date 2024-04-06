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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" переживает из-за 17-летнего Эндрика. Все дело в свадьбе восходящей звезды

"Реал" переживает из-за 17-летнего Эндрика. Все дело в свадьбе восходящей звезды
©IG/merlynehaitipromo

17-летний нападающий сборной Бразилии Эндрик уже этим летом присоединится к мадридскому "Реалу". За восходящую звезду мирового футбола королевский клуб не пожалел выложить 45 миллионов евро. Но уже сейчас у будущей команды форварда есть переживания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как стало известно Sports.ru со ссылкой на источники, юный футболист хочет жениться на своей 21-летней девушке - модели Габриэле Миранде. Они начали встречаться в декабре 2023 года, но уже думают о свадьбе.

Сообщается, что в нынешнем клубе футболиста, "Палмейрасе", а также в "Реале" всерьез обеспокоены данным фактом. Клубы уже попросили родственников Эндрика поговорить с ним. Есть опасения, что если свадьба состоится, то Эндрику и его спутнице будет нелегко переезжать в Испанию в столь раннем возрасте, и адаптироваться к местной жизни. А все семейные трудности могут повлиять на уровень его игры.

Отметим, что Эндрику исполнится 18 лет в июле, когда он уже будет в расположении "Реала".

На счету футболиста четыре матча за сборную Бразилии. В прошлом месяце он забил по голу в товарищеских встречах с Англией (1:0) и Испанией (3:3).

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Метки:
Футбол Реал Мадрид Бразилия Испания

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