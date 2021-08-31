"Реал" отказался от покупки самого дорогого футболиста мира

Мадридский "Реал" отказался от идеи приобретения форварда "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

"Королевский клуб" предлагал за Мбаппе 180 миллионов евро с бонусами и устанавливал дедлайн, до которого ПСЖ должен был ответить на это предложение. Парижане дедлайн просрочили, поэтому "Реал" вышел из переговоров.

Теперь мадридский клуб намерен связаться с Мбаппе в январе и предложить ему предварительный контракт. Это позволит "Реалу" подписать молодого француза на бесплатной основе следующим летом.

Между тем журналист Танкреди Палмери информирует, что Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о пролонгации контракта, по которому он мог бы получать 40 миллионов евро в год. Такая сумма сделала бы его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Самый дорогой футболист мира оказался никому не нужен

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Трансферная стоимость форварда оценивается в 160 миллионов евро.

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