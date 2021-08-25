"Реал" предложил ПСЖ 160 миллионов евро за трансфер Мбаппе

Мадридский "Реал" сделал французскому "Пари Сен-Жермену" предложение в размере 160 миллионов евро за трансфер футболиста Килиана Мбаппе, сообщает Р-Спорт со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, мадридский клуб намерен завершить сделку незамедлительно, но руководство ПСЖ пока не ответило согласием и не дало разрешения на переговоры с самим игроком.

Ранее Мбаппе отклонил три предложения ПСЖ по продлению действующего контракта.

Мбаппе, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, перешел в ПСЖ в 2017 году из "Монако" и с тех пор провел за парижан 174 матча, в которых забил 133 гола и отдал 63 результативные передачи.

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