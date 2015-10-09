Мадридский "Реал" продлил контракт с французским полузащитником Орельеном Тчуамени до 30 июня 2032 года и на этом фоне отказался от подписания полузащитника "Арсенала" и сборной Испании Мартина Субименди, передают Vesti.kz.

Тчуамени останется в "Реале"

26-летний француз выступает за мадридский клуб с 2022 года. За это время он провёл 205 официальных матчей и выиграл восемь трофеев, включая Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании.

Также на счету полузащитника 50 матчей за сборную Франции и победа в Лиге наций в 2021 году.

Что с трансфером Субименди?

Ранее, как пишет Fichajes.net, в трансферных новостях фигурировало имя Мартина Субименди. Однако недавно испанец опроверг контакты с другими клубами и заявил, что намерен сосредоточиться на возвращении себе ведущей роли в "Арсенале".

Впрочем, и "Реал" охладел к трансферу испанского полузащитника. При этом другой мадридский клуб - "Атлетико" - по-прежнему присматривается к Субименди.

В текущем сезоне Субименди провёл 12 матчей за "Арсенал" во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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