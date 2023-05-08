"Реал" определился с будущим Луки Модрича

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что полузащитник "Реала" Лука Модрич в ближайшие дни подпишет продление контракта с мадридским клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В настоящее время документы готовы, и стороны находятся на финальной стадии урегулирования последних деталей. Новое соглашение будет рассчитано на один сезон и пройдет до июня 2024 года.
Лука Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. За это время он трижды становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.
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