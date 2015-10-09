Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Реал" охотится за звездой "Ливерпуля": его могут забрать бесплатно

Мадридский "Реал" нацелен заполучить защитника "Ливерпуля" Ибраима Конате на правах свободного агента, сообщают Vesti.kz.

Контракт француза с мерсисайдским клубом истекает будущим летом, и, по данным TEAMtalk, в Мадриде уверены, что смогут убедить игрока присоединиться по завершении сезона.

В то же время "Ливерпуль" доволен ходом переговоров о продлении — последние раунды обсуждений были "весьма обнадёживающими".

Несмотря на нестабильный сезон в исполнении Конате, он остаётся главным кандидатом для усиления обороны "сливочных". При этом, по слухам, 26-летним защитником интересуются также "Бавария" и "ПСЖ".

