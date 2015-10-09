Мадридский "Реал" официально объявил о продлении контракта с бельгийским вратарём Тибо Куртуа, передают Vesti.kz.
Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2028 года.
Куртуа перешёл в мадридский клуб в 2018 году из лондонского "Челси" за 35 миллионов еврро. За девять сезонов в составе "Реала" бельгиец провёл 348 матчей и выиграл множество трофеев, среди которых два кубка Лиги чемпионов, три титула чемпиона Испании и два Суперкубка УЕФА.
✍️🤍🧤 @ThibautCourtois https://t.co/xCAuM2VLys— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 20, 2026
На его счету также 115 игр за национальную сборную Бельгии.
В клубной карьере Куртуа также были бельгийский "Генк" и мадридский "Атлетико".
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Чемпионат Испании 2026/27 • Испания, Мадрид • Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 01:00 • не начат
Реал М
(Мадрид)
- : -
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Сельта
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