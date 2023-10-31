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"Реал" объявил о продлении контракта с игроком за 150 миллионов евро

"Реал" объявил о продлении контракта с игроком за 150 миллионов евро
©twitter.com/vinijr

"Реал" объявил о продлении контракта с бразильским вингером Винисиусом Джуниором, сообщают Vesti.kz.

Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2027 года.

"История, которую еще предстоит написать", - написано в официальном аккаунте "Реала" в X (ранее Twitter).

Подчеркнем, что Винисиус перешел в "Реал" из "Фламенго" в 2018 году. Его трансфер обошелся "Реалу" в 35 миллионов евро. Его предыдущее соглашение с клубом рассчитывалось до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сейчас составляет 150 миллионов евро. В текущем сезоне бразильский вингер сыграл в десяти матчах в различных турнирах, где успел забить три гола и сделать три результативные передачи.

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Метки:
Реал Мадрид

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