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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" обнародовал финансовый отчет за прошлый сезон

"Реал" обнародовал финансовый отчет за прошлый сезон
©twitter.com/realmadrid

Мадридский клуб "Реал" опубликовал свой финансовый отчет за сезон 2022/23, сообщая о прибыли в размере 11,8 миллиона евро, передают Vesti.kz.

Несмотря на то, что прибыль снизилась примерно на один миллион евро по сравнению с предыдущим сезоном, доход клуба значительно возрос и впервые превысил уровень до пандемии. В сезоне 2021/22 доход "Реала" составил 722 миллиона евро, но по итогам прошлого сезона вырос до 843 миллионов евро.

Важно отметить, что чистый долг клуба сократился с 263 миллионов евро до 47 миллионов евро. Однако в отчете не учитываются затраты или долги, связанные с ремонтом стадиона, которые увеличились с 538 миллионов евро до 893 миллионов евро.

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Метки:
Реал Мадрид

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