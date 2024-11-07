"Реал" нацелился на обладателя "Золотого мяча"

Мадридский "Реал" намерен найти замену в случае возможного ухода французского полузащитника Орельена Тчуамени, сообщают Vesti.kz.

Тчуамени может перейти в "Ливерпуль".

По данным журналиста Саши Тавольери, продажа французского игрока может открыть "Реалу" дорогу к подписанию полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри, который в конце октября стал обладателем "Золотого мяча". Однако 28-летний испанец пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

В качестве альтернативного варианта мадридский клуб также рассматривает Энцо Фернандеса - чемпиона мира в составе сборной Аргентины, который в настоящее время выступает за "Челси".