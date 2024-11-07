Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 10:45
 

"Реал" нацелился на обладателя "Золотого мяча"

  Комментарии

Поделиться
"Реал" нацелился на обладателя "Золотого мяча" ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" намерен найти замену в случае возможного ухода французского полузащитника Орельена Тчуамени, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" намерен найти замену в случае возможного ухода французского полузащитника Орельена Тчуамени, сообщают Vesti.kz.

Тчуамени может перейти в "Ливерпуль".

По данным журналиста Саши Тавольери, продажа французского игрока может открыть "Реалу" дорогу к подписанию полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри, который в конце октября стал обладателем "Золотого мяча". Однако 28-летний испанец пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

В качестве альтернативного варианта мадридский клуб также рассматривает Энцо Фернандеса - чемпиона мира в составе сборной Аргентины, который в настоящее время выступает за "Челси".

Реал Мадрид Манчестер Сити Футбольные трансферы Футбол

Реклама

Живи спортом!