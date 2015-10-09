Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:40
 

"Реал" нашёл преемника Куртуа: таланту 19 лет и стоит полмиллиона

"Реал" нашёл преемника Куртуа: таланту 19 лет и стоит полмиллиона Тибо Куртуа. Фото: ФК "Реал"©

В "Реале" довольны Тибо Куртуа, который демонстрирует классную игру в свои 33 года. Тем не менее, в Мадриде начали искать замену основному голкиперу, сообщают Vesti.kz.

По информации Transfer News Live, в сферу интересов "Реала" попал вратарь шведского "Эльфсборга" Симон Эрикссон. 19-летнего футболиста рассматривают как "идеальную долгосрочную замену" Куртуа.

Кроме того, швед идеально соответствует трансферной политике "королевского клуба", которую Флорентино Перес внедряет уже несколько сезонов. Среди характеристик Эрикссона – высокий рост (1,94 метра), хорошие рефлексы, неплохая игра ногами, хорошо держит концентрацию и играет на выходах.

Отмечается, что представители "сливочных" продолжат следить за прогрессом молодого шведа и, возможно, попробуют переманить его в свои ряды в скором будущем.

Симон Эрикссон провёл 20 матчей за "Эльфсборг" в прошлом розыгрыше чемпионата Швеции, пропустив в общей сложности 30 голов. Стоимость вратаря, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

