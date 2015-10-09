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"Реал" нашёл нового звёздного игрока в оборону: его одобрил Моуринью

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"Реал" нашёл нового звёздного игрока в оборону: его одобрил Моуринью ©depositphotos.com/Musiu0

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш может покинуть английский "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш может покинуть английский "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации ESPN, в услугах 29-летнего игрока заинтересован мадридский "Реал". Жозе Моуринью обратился к руководству "сливочных" с предложением усилить центр обороны. Португальский специалист видит в своем соотечественнике одного из главных кандидатов на эту роль.

Диаш выступает за "Сити" с сентября 2020 года. В сезоне-2025/26 на его счету два гола в 33 матчах во всех турнирах. Контракт португальца с клубом истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В составе "горожан" Диаш выиграл четыре раза АПЛ, Кубок Англии, дважды Кубок Английской футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.


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