"Реал" нашел замену на случай ухода Анчелотти

По информации Mundo Deportivo, главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассматривается руководством "Реала" как потенциальный кандидат на должность главного тренера вместо Карло Анчелотти, сообщают Vesti.kz.
Контракт итальянского специалиста с испанским грандом заканчивается летом 2024 года.
Португалец Моуринью ранее уже возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год, и теперь история может повториться в обратном порядке, где Моуринью может вернуться на пост главного тренера, сменив Анчелотти.
Анчелотти отреагировал на слухи о приглашении в сборную Бразилии
Загрузка матч-центра...
Реклама