"Реал" нашел "идеальную" кандидатуру на замену Анчелотти

Президент "Реала" Флорентино Перес считает главного тренера "Байера" Хаби Алонсо основным кандидатом на место Карло Анчелотти, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабрицио Романо. Перес считает, что испанский специалист идеально подходит клубу из-за стиля игры.

Ранее стало известно, что Алонсо может перейти из "Байера" в "Реал" летом 2025 года.

"Реал" не собирается отправлять Анчелотти в отставку по ходу сезона, но смена рулевого команды произойдет по окончании кампании-2024/25.

При этом "Реал" предложит итальянцу одну из руководящих должностей, если он не захочет продолжить тренерскую карьеру где-либо еще.