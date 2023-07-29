"Реал" намерен бесплатно подписать Мбаппе

"Реал" по-прежнему намерен подписать Килиана Мбаппе. Но планирует сделать это только в 2024 году, чтобы получить француза в качестве свободного агента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации, представленной журналистом As и бывшим директором по коммуникациям "Реала", Хоакином Марото, на данный момент не было и не будет ведения переговоров с ПСЖ, а также не планируется привлечение каких-либо посредников для этого процесса.

Кроме того, в "Реале" не проводили оценку стоимости возможного перехода футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ намеревается запросить почти 250 миллионов евро за переход Мбаппе этим летом, учитывая, что его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Однако "Реал" оставляет все решение по данному переходу до следующего года, когда футболист станет свободным агентом.

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