"Реал" перед матчем с "Кайратом" узнал сроки возвращения звёздного новичка

Стали известны сроки восстановления защитника мадридского "Реала" Трента Александера-Арнольда, сообщают Vesti.kz.

Англичанин выбыл из-за травмы задней поверхности бедра, однако, как сообщает Si.com, его возвращение ожидается сразу после паузы на матчи сборных в октябре.

По прогнозам, Александер-Арнольд сможет выйти на поле в игре против "Хетафе", которая запланирована на 19 октября.

Напомним, этим летом Трент перебрался в столичный клуб из "Ливерпуля". В текущем сезоне он успел провести четыре матча в Ла Лиге, но результативными действиями пока не отметился.

Травму англичанин получил в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Олимпика" (2:1).

Добавим, что сегодня, 30 сентября "Реал" сыграет в Алматы с "Кайратом" в матче второго тура общего этапа. Начало встречи в 21:45.