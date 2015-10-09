"Реал" и "Барселона" упустили топ-игрока: он сделал выбор

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек продлил контракт с дортмундской "Боруссией", передают Vesti.kz.

Согласно новому соглашению, Шлоттербек останется в нынешнем клубе до 2031 года.

BVB have reached an agreement with Nico Schlotterbeck on a contract extension, keeping him at the club until 2031. ✍️ pic.twitter.com/TADMIi2oUY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 10, 2026

Футболист защищает цвета "Боруссии" с 2022 года. Также в его карьере были "Унион Берлин" и "Фрайбург". Четыре года назад начал вызываться в национальную команду своей страны.

В нынешнем сезоне он сыграл 31 матч во всех клубных турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Рыночная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

Ранее СМИ связывали Шлоттербека с возможным переходом в мадридский "Реал" или каталонскую "Барселону", однако игрок решил продолжить карьеру в дортмундском клубе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!