"Реал" готов заменить Винисиуса звездой за 200 миллионов евро

Мадридский "Реал" сохраняет интерес к вингеру "Баварии" Майклу Олисе и рассматривает его приобретение летом 2027 года, передают Vesti.kz.

По данным L'Équipe, возможный трансфер будет зависеть от ситуации с Винисиусом Жуниором.

"Реал" не отказался от трансфера Олисе

Мадридцы интересовались 24-летним французом ещё летом, но "Бавария" отказалась от переговоров. В немецком клубе дали понять, что не изменят позицию даже в случае предложения на 500 миллионов евро.

При этом сам Олисе, как утверждается, отдаёт предпочтение переходу в "Реал". Его трансфер могут оценить более чем в 200 миллионов евро. Рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов.

"Бавария" готовит новый контракт

Действующее соглашение Олисе рассчитано до 30 июня 2029 года. Руководство мюнхенцев намерено продлить контракт, а генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен подтвердил, что клуб обсудит будущее игрока.

В прошлом сезоне француз забил 15 голов и отдал 19 результативных передач в Бундеслиге. В 2024 году "Бавария" приобрела его у "Кристал Пэлас" примерно за 53 миллиона евро. Контракт футболиста не предусматривает отступных.

Винисиус может повлиять на сделку

Ещё одним фактором станет будущее Винисиуса. Бразилец связан с "Реалом" контрактом до 2032 года, однако его положение в команде изменилось. Если он потеряет место в составе и задумается об уходе, мадридцы смогут пересмотреть планы на атаку и вернуться к кандидатуре Олисе.

Если "Бавария" не продлит соглашение с французом до лета 2027 года, у "Реала" может появиться возможность начать переговоры о трансфере.

Напомним, что Олисе занял девятое место в голосовании за "Золотой мяч"-2026. В текущем сезоне на счету французского вингера 12 голов и семь ассистов в 15 матчах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!