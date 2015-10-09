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"Реал" готов заменить Винисиуса звездой за 200 миллионов евро

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"Реал" готов заменить Винисиуса звездой за 200 миллионов евро Винисиус Жуниор. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Мадридский "Реал" сохраняет интерес к вингеру "Баварии" Майклу Олисе и рассматривает его приобретение летом 2027 года, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" сохраняет интерес к вингеру "Баварии" Майклу Олисе и рассматривает его приобретение летом 2027 года, передают Vesti.kz.

По данным L'Équipe, возможный трансфер будет зависеть от ситуации с Винисиусом Жуниором.

"Реал" не отказался от трансфера Олисе

Мадридцы интересовались 24-летним французом ещё летом, но "Бавария" отказалась от переговоров. В немецком клубе дали понять, что не изменят позицию даже в случае предложения на 500 миллионов евро.

При этом сам Олисе, как утверждается, отдаёт предпочтение переходу в "Реал". Его трансфер могут оценить более чем в 200 миллионов евро. Рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов.

"Бавария" готовит новый контракт

Действующее соглашение Олисе рассчитано до 30 июня 2029 года. Руководство мюнхенцев намерено продлить контракт, а генеральный директор Ян-Кристиан Дрезен подтвердил, что клуб обсудит будущее игрока.

В прошлом сезоне француз забил 15 голов и отдал 19 результативных передач в Бундеслиге. В 2024 году "Бавария" приобрела его у "Кристал Пэлас" примерно за 53 миллиона евро. Контракт футболиста не предусматривает отступных.


Винисиус может повлиять на сделку

Ещё одним фактором станет будущее Винисиуса. Бразилец связан с "Реалом" контрактом до 2032 года, однако его положение в команде изменилось. Если он потеряет место в составе и задумается об уходе, мадридцы смогут пересмотреть планы на атаку и вернуться к кандидатуре Олисе.

Если "Бавария" не продлит соглашение с французом до лета 2027 года, у "Реала" может появиться возможность начать переговоры о трансфере.

Напомним, что Олисе занял девятое место в голосовании за "Золотой мяч"-2026. В текущем сезоне на счету французского вингера 12 голов и семь ассистов в 15 матчах.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 Фрайбург 9 6 1 2 20-10 19
4 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
5 Байер 9 5 1 3 20-17 16
6 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Штутгарт-1893 9 4 0 5 15-15 12
9 Хоффенхайм 9 4 0 5 16-17 12
10 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
11 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
12 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
13 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
14 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
15 Кельн 9 2 3 4 10-14 9
16 Унион 9 1 4 4 7-21 7
17 Шальке-04 9 1 3 5 5-11 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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