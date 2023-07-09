"Реал" дистанцировался от трансфера Мбаппе

"Реал" выбрал выжидательную тактику относительно перехода форварда "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, испанский клуб дистанцировался от трансфера Мбаппе, отрицая любые контакты с игроком и его нынешним клубом.

В "Реале" считают, что общие затраты на трансфер Мбаппе этим летом могут превысить 400 миллионов евро, тогда как "сливочные" не намерены идти на такие расходы. "Реал" со своей стороны рассчитывает заполучить игрока бесплатно и ждет 1 января, когда сможет официально вести переговоры с нападающим. Текущий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в 2024 году.

Между тем, парижане хотят, чтобы футболист либо продлил контракт, либо покинул команду этим летом.

В минувшем сезоне Лиги 1 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 34 матча, забил 29 голов и сделал 5 результативных передач.

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