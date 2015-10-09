Раздевалка "Реала" вынесла вердикт тренерам: клуб меняет курс

Альваро Арбелоа вряд ли останется на посту главного тренера "Реала" по окончании сезона. Мадридский клуб ищет нового наставника, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Cadena Ser.

По информации источника, "сливочные" рассматривают кандидатуру иностранного специалиста, способного произвести впечатление на футболистов. На испанском рынке мадридский клуб не нашел специалиста нужного калибра.

Считается, что игрокам "Реала" было "скучно" во время руководства Хаби Алонсо. При этом они считают, что нынешний главный тренер команды Альваро Арбелоа не соответствует уровню "Реала". Футболисты никогда не воспринимали испанского специалиста как тренера высшей квалификации.

Напомним, Арбелоа возглавляет "Реал" с января, сменив уволенного Хаби Алонсо.

Под руководством Арбелоа мадридцы вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также фактически потеряли шансы выиграть Ла Лигу.

