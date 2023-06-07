Раскрыты детали разговора отца Месси и президента "Барселоны"

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, на днях провел встречу с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. сообщают Vesti.kz.

По информации El Larguero, Хорхе заявил, что его сын готов играть за каталонский клуб даже бесплатно.

Лапорта - Месси: "Расслабься, если Лео вернется, он будет самым высокооплачиваемым игроком в команде".

Месси - Лапорте: "Не волнуйся, Лео готов играть за "Барселону" даже бесплатно".

Ранее ПСЖ объявил, что 35-летний Месси покинет команду на правах свободного агента. Согласно Transfermarkt, соглашение между сторонами истекает 30 июня. Аргентинец играл за парижан с 2021 года.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева