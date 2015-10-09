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Испания
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ПСЖ решил выкупить таланта "Барселоны" за 100 миллионов

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ПСЖ решил выкупить таланта "Барселоны" за 100 миллионов ©Depositphotos/mrogowski_photography

Полузащитник каталонской "Барселоны" Фермин Лопес может продолжить карьеру в чемпионате Франции, передают Vesti.kz.

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Полузащитник каталонской "Барселоны" Фермин Лопес может продолжить карьеру в чемпионате Франции, передают Vesti.kz.

ПСЖ готов выйти на трансфер

По информации El Nacional, интерес к 23-летнему хавбеку проявляет действующий победитель Лиги чемпионов — ПСЖ.

Как отмечает источник, парижский клуб рассматривает возможность подписания испанского полузащитника уже в текущее трансферное окно. Парижане рассчитывают усилить центр поля и видят в Лопесе одного из приоритетных кандидатов.

Контракт и стоимость игрока

Фермин Лопес выступает за основную команду "Барселоны" с лета 2023 года. Его действующее соглашение с каталонским клубом рассчитано до конца июня 2031 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 100 миллионов евро, что делает потенциальную сделку одной из самых дорогих на рынке.

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