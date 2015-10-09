ПСЖ решил подписать турецкого таланта за 90 миллионов

Январский трансферный рынок полон неожиданностей, и одним из главных героев может стать Арда Гюлер. Молодой турецкий талант из "Реала" пока не закрепился в основе мадридского клуба, что привлекло внимание Луиса Энрике и "Пари Сен-Жермен", который рассматривает его как потенциального ключевого игрока, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Сложная ситуация в "Реале"

Гюлер почти не получает игрового времени, его роль минимальна, а с течением времени положение не улучшается. Клуб делает на него долгосрочную ставку, но текущая ситуация не даёт поводов для оптимизма. Энрике уверен: игроку нужны игровые минуты и доверие, чего он может получить в ПСЖ.

ПСЖ готов действовать

Парижский клуб рассматривает разные варианты — аренду с опцией выкупа или полноценный трансфер с переменными выплатами. Контакты с окружением игрока уже состоялись, и ему предложили роль ведущего игрока с первого дня.

"Реал" сопротивляется

В "Реале" настаивают, что Гюлер не будет продан ни сейчас, ни летом. Турок не просил о трансфере и надеется на смену ситуации в команде. Однако его окружение отмечает, что отсутствие игрового времени становится проблемой для прогресса и выступлений в сборной.

В ПСЖ это понимают и готовы давить до конца трансферного окна.

Гюлер представляет "Реал" с 2023 года, когда перешёл из "Фенербахче" за 26 миллионов евро. Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл за "сливочных" 26 матчей, забив три гола и отдав восемь результативных передач.

