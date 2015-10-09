ПСЖ назвал цену, которую готов заплатить за звезду "Реала"

Французский "Пари Сен-Жермен" определился с позицией по возможному трансферу вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, в парижском клубе установили чёткий и не подлежащий торгу финансовый предел — не более 80 миллионов евро за бразильского футболиста. В ПСЖ считают эту сумму максимальной разумной, учитывая, что контракт Винисиуса с "Реалом" истекает в июне 2027 года, а его будущее в мадридском клубе по-прежнему остаётся неопределённым.

В Париже готовы ждать и нацелены на трансфер

Более того, в стане французского гранда убеждены, что наиболее выгодная стратегия — дождаться последнего года контракта игрока или вовсе попытаться подписать его бесплатно, если соглашение с "Реалом" так и не будет продлено.

ПСЖ не спешит с активными действиями, предпочитая выжидательную тактику и рассчитывая, что ситуация в Мадриде сыграет им на руку.

Спад формы и потеря статуса в "Реале"

Отмечается, что спортивная форма Винисиуса также не способствует росту его трансферной стоимости. В нынешнем сезоне бразилец выступает нестабильно и заметно уступает тому уровню, который демонстрировал до прихода Килиана Мбаппе в "Реал".

После появления француза в Мадриде Винисиус утратил статус главной медийной фигуры команды, который ранее закрепил при Карло Анчелотти. Бразилец чувствует, что перестал быть центром проекта, а его вклад больше не воспринимается как ключевой.

Конфликт из-за зарплаты и замороженные переговоры

Дополнительное напряжение возникло во время последних переговоров о продлении контракта. По информации источников, Винисиус запросил зарплату выше, чем у Мбаппе, однако руководство "Реала" жёстко отклонило это требование, после чего переговорный процесс фактически был приостановлен.

Что предлагает ПСЖ: лидерство и свободу

В Париже уверены, что способны предложить футболисту то, чего ему сейчас не хватает в Мадриде. Речь идёт о полном лидерстве на левом фланге, статусе главной атакующей звезды и тактической свободе в системе Луиса Энрике.

В схеме испанского специалиста Винисиус рассматривается как основной левый вингер с возможностью смещаться в центр, активно играть один в один и получать поддержку крайних защитников.

Бесплатный уход становится реальной угрозой

Если "Реал" не найдёт компромисс с игроком в ближайшее время, сценарий с уходом Винисиуса на правах свободного агента станет вполне реальным. В этом случае мадридскому клубу придётся либо пересматривать зарплатную политику, либо гарантировать бразильцу ключевую роль в проекте.

ПСЖ, в свою очередь, уже готов ждать. "Реал" пока не сдаётся.

