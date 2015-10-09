Признание от Неймара: звезда "Реала" — лучший на планете

Нападающий "Сантоса" Неймар, ранее защищавший цвета "Барселоны", назвал полузащитника мадридского "Реала" лучшим футболистом мира на своей позиции, сообщают Vesti.kz.

"Я считаю, что Арда Гюлер — лучший полузащитник в мире", – приводит слова Неймара Total Cristiano.

Neymar: “I think Arda Güler is the best midfielder in the world.”



pic.twitter.com/0dFWklEJAm — TC (@totalcristiano) January 9, 2026

Арда Гюлер выступает за "сливочных" с июля 2023 года. В нынешнем сезоне турецкий хавбек провёл 27 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и восемью результативными передачами.

Его контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года. В составе сборной Турции Гюлер записал на свой счёт один мяч и три ассиста в пяти встречах, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

