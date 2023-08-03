Президент "Барселоны" нашел объяснение трансферам в Саудовскую Аравию

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта выступил с критикой в адрес футболистов, которые перешли в клубы из Саудовской Аравии.

В летнее трансферное окно примеру Криштиану Роналду, который зимой подписал контракт с "Аль-Насром", последовали Садио Мане, Малком, Фабиньо, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Рияд Марез, Карим Бензема, Джордан Хендерсон, Н'Голо Канте и другие известные футболисты.

"Когда игрок, при всем уважении к нему, предпочитает ехать в Саудовскую Аравию, в основном это не связано со спортивными причинами. Есть другие причины, которые являются приоритетными. Футбол должен быть приоритетом, спортивные причины должны быть приоритетом.

К счастью, большинству игроков нравится "Барселона". Им нравится наш клуб за то, как мы им управляем, за то, какие футболисты были в команде раньше и есть сейчас", - приводит слова Лапорты CNN.