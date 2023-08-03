Президент "Барселоны" нашел объяснение трансферам в Саудовскую Аравию

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта выступил с критикой в адрес футболистов, которые перешли в клубы из Саудовской Аравии.
В летнее трансферное окно примеру Криштиану Роналду, который зимой подписал контракт с "Аль-Насром", последовали Садио Мане, Малком, Фабиньо, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Рияд Марез, Карим Бензема, Джордан Хендерсон, Н'Голо Канте и другие известные футболисты.
"Когда игрок, при всем уважении к нему, предпочитает ехать в Саудовскую Аравию, в основном это не связано со спортивными причинами. Есть другие причины, которые являются приоритетными. Футбол должен быть приоритетом, спортивные причины должны быть приоритетом.
К счастью, большинству игроков нравится "Барселона". Им нравится наш клуб за то, как мы им управляем, за то, какие футболисты были в команде раньше и есть сейчас", - приводит слова Лапорты CNN.
Между тем появилась информация, что защитник "Барселоны" Клеман Лангле этим летом может перейти в клуб Роналду. Сообщалось, что каталонский клуб почти договорился с "Аль-Насром" об условиях трансфера игрока.
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