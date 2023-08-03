Футболист "Барселоны" может стать одноклубником Криштиану Роналду

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле этим летом может перейти в саудовский "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб почти договорился с "Аль-Насром" об условиях трансфера игрока. Ожидается, что сумма будет небольшой, главной целью "сине-гранатовых" было сокращение расходов на зарплату.

При этом саудовцам еще только предстоит прийти к соглашению с Лангле. Сам защитник планировал остаться в Европе, но его планы могут измениться в случае получения выгодного предложения от "Аль-Насра".

Последний сезон Лангле провел в "Тоттенхэме" на правах аренды. В составе "шпор" он сыграл в 35 матчах, забил гол и отдал две результативные передачи.

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