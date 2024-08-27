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Испания
27 августа 19:00
 

Претендент на "Золотой мяч" сделал заявление о трансфере Мбаппе в "Реал"

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Претендент на "Золотой мяч" сделал заявление о трансфере Мбаппе в "Реал" ©x.com/realmadrid

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал переход форварда Килиана Мбаппе в команду и отметил, что ему очень импонирует стиль игры французского нападающего, сообщают Vesti.kz. Виниуса называют претендентом на "Золотой мяч".

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Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал переход форварда Килиана Мбаппе в команду и отметил, что ему очень импонирует стиль игры французского нападающего, сообщают Vesti.kz. Виниуса называют претендентом на "Золотой мяч".

"У нас очень хорошая команда, и она остается таковой уже долгое время. С приходом Мбаппе все говорят, что мы можем стать неудержимыми, но сейчас нужно лучше тренироваться и стараться понять друг друга как можно быстрее.

Мне нравится стиль Мбаппе, нравится, как он играет, и, честно говоря, я очень рад тому, что мы можем сделать в этом сезоне. Он приходит после того, как забил так много голов, выиграл так много титулов. Он приходит в клуб, в котором всегда мечтал играть и где каждый игрок всегда мечтал играть - "Реал" Мадрид.

Если бог даст, Мбаппе сможет забить за нас столько же голов, сколько он забил в своей предыдущей команде, сколько он забил в национальной команде, и он сможет сделать еще больше вместе с нами", - приводит слова Винисиуса CNN.

"Реал" объявил о переходе Мбаппе 3 июня. 25-летний форвард подписал пятилетний контракт.

Француз дебютировал за "королевский клуб" в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты" (2:0) и отметился голом. В Ла Лиге Мбаппе провел два матча.

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