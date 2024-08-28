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Испания
Вчера 23:48
 

Претендент на "Золотой мяч" из "Реала" пригрозил фанатам: известна причина

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Претендент на "Золотой мяч" из "Реала" пригрозил фанатам: известна причина ©x.com/realmadrid

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор, которого считают претендентом на "Золотой мяч" высказался о расизме, сообщают Vesti.kz. Бразилец пообещал, что в случае проявлений этого в свой адрес, он вместе с партнерами по команде покинет поле.

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Вингер "Реала" Винисиус Жуниор, которого считают претендентом на "Золотой мяч" высказался о расизме, сообщают Vesti.kz. Бразилец пообещал, что в случае проявлений этого в свой адрес, он вместе с партнерами по команде покинет поле.

"В клубе мы часто говорим об этом. Не только я, но и все остальные игроки сказали, что, если такое произойдет, в следующий раз нам придется покинуть поле, чтобы все, кто оскорблял нас, получили гораздо большее наказание.

После матча с "Валенсией" мы все обдумали произошедшее и сказали, что правильным решением было бы уйти с поля, но во время игры мы защищаем цвета клуба и знаем, что не все на стадионе расисты и просто пришли посмотреть игру.

Всегда очень трудно прерывать игру, но с учетом всего, что происходит, и с каждым разом становится все хуже, нам действительно нужно делать это, чтобы все могло измениться как можно скорее.

Сегодня я уже вижу и чувствую разницу в Испании. Возможно, [некоторые болельщики] остаются расистами, но теперь они боятся выражать это на футбольном поле и в местах, где много камер. Таким образом мы постепенно сократим расизм.

Конечно, мы не сможем положить ему конец, но я уже рад, что могу изменить мышление (людей) в Испании", – заявил полузащитник "Реала" ESPN.

Напомним, ранее Болельщики испанской "Валенсии" получили тюремные сроки за расизм в адрес Винисиуса.

Скандальный инцидент произошел 21 мая 2023 года когда в рамках 35-го тура Ла Лиги.

В результате Королевский футбольный союз Испании оштрафовал клуб на 45 тысяч евро и закрыл южную трибуну стадиона "Месталья" на несколько матчей.

Полиция задержала троих причастных к инциденту, приговорив их к восьми месяцам тюремного заключения и оплате всех судебных издержек. Также им было запрещено посещать футбольные матчи на протяжении двух лет.

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