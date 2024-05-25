Полузащитник "Ливерпуля" заинтересовал "Барселону"

33-летний испанский хавбек Тьяго Алькантара может вернуться в родную "Барселону". В следующем месяце он станет свободным агентом после истечения срока действия контракта с "Ливерпулем", передают Vesti.kz.

По данным испанского издания AS, переход Алькантары поспособствует быстрой адаптации в "Барселоне" немецкого тренера Ханса-Дитера Флика. Он является одним из главных кандидатов на вакантный пост после ухода Хави.

Тьяго является тем футболистом, который способен говорить как по-испански, так по-немецки. Кроме того, он уже играл под руководством Флика в "Баварии".

Алькантара оказался в "Барселоне" в 14-летнем возрасте, пока в 22 не перебрался в "Баварию". За "Ливерпуль" он выступал с сезона 2020/21. В этой кампании из-за травм провел только один матч во всех турнирах.