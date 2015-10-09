Победитель ЛЧ стал свободным агентом и заговорил о переходе в "Реал"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Сейчас 32-летний бразильский футболист пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с саудовским "Аль-Иттихадом". Полузащитник может достаться "сливочным" совершенно бесплатно.

"Мой переход в "Реал"? Это лучший клуб в мире", — приводит слова Фабиньо журналист Фабрицио Романо на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что на старте своей карьеры бразилец выступал за молодёжную команду "Реала", и даже успел дебютировать за основной состав мадридского клуба. После Фабиньо перебрался в "Монако", откуда через пять сезонов его выкупил "Ливерпуль" за 45 миллионов евро.

В составе мерсисайдцев бразилец завоевал шесть трофеев, в том числе выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Фабиньо поучаствовал в 30 матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!