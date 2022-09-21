Пике изменял Шакире с бывшей девушкой Ди Каприо

Стали известны новые подробности о похождениях защитника "Барселоны" Жерара Пике. Якобы в 2012 году он тайно встречался с дамочкой Бар Рафаэли, сообщает телеграм-канал "Спорт без цензуры".

Отмечается, что подробности поведал фотограф Жорди Мартин, который и рассказал о романе Жерара Шакире.

37-летняя Бар Рафаэли - самая сексуальная женщина 2012 и 2013 годов по версии журнала Maxim. С 2005 по 2009 год встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

О расставании Пике с Шакирой стало известно в июне. Причиной назывались многочисленные измены Жерара.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей - девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

А вот и снимки Бар Рафаэли:

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