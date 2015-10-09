Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 22:01
 

Отставка Алонсо? Тренер "Реала" впервые ответил на разговоры о своём будущем

  Комментарии

Отставка Алонсо? Тренер "Реала" впервые ответил на разговоры о своём будущем ©x.com/realmadrid

В последние дни в СМИ всё громче звучат разговоры о возможной отставке Хаби Алонсо из мадридского "Реала". На пресс-конференции главный тренер "сливочных" впервые прокомментировал появившиеся слухи, 

- Вас беспокоят разговоры об увольнении? И нужно ли усиливаться зимой?

- Это не вопросы для меня. Моя задача – завтрашний матч. Мы знаем, на каком этапе сезона находимся – впереди много матчей. Нужно выиграть на стадионе "Сан-Мамес" и вернуть чувство победы на выезде.

- Вам кажется, что некоторые начинают в вас сомневаться? Что бы вы им сказали?

- Мы выступаем и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. Требовательность и критика – часть жизни в "Реале". Мы концентрируемся на том, что можем улучшить.

Серия из трёх подряд ничьих отбросила "Реал" на вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Уже в среду, 3 декабря, команда Алонсо попытается вернуться на победный путь в выездном матче против "Атлетика".

