Обладатель "Золотого мяча" назвал будущего победителя

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич ответил на вопрос о будущем обладателе "Золотого мяча" - приза лучшему футболиста мира, сообщают Vesti.kz.

"Золотой мяч" наверняка выиграет кто-то из "Реал". Винисиус, Беллингем и Кроос – фавориты. Я бы хотел, чтобы награда досталась Тони, он мой друг", – приводит слова Модрича COPE.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах за "Реал" во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Хорват выиграл "Золотой мяч" в 2018 году.

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Отметим, что главным фаворитом на "Золотой мяч" по версии Goal является одноклубник Модрича - Винисиус Жуниор. Второе место в списке занимает еще один игрок "Реала" - англичанин Джуд Беллингем, а замыкает тройку француз Килиан Мбаппе. Сам Кроос находится на шестой строчке среди претендентов.