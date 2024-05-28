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Обладатель "Золотого мяча" назвал будущего победителя

Обладатель "Золотого мяча" назвал будущего победителя
©instagram.com/lukamodric10/

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич ответил на вопрос о будущем обладателе "Золотого мяча" - приза лучшему футболиста мира, сообщают Vesti.kz.

"Золотой мяч" наверняка выиграет кто-то из "Реал". Винисиус, Беллингем и Кроос – фавориты. Я бы хотел, чтобы награда досталась Тони, он мой друг", – приводит слова Модрича COPE.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах за "Реал" во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Хорват выиграл "Золотой мяч" в 2018 году.

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Отметим, что главным фаворитом на "Золотой мяч" по версии Goal является одноклубник Модрича - Винисиус Жуниор. Второе место в списке занимает еще один игрок "Реала" - англичанин Джуд Беллингем, а замыкает тройку француз Килиан Мбаппе. Сам Кроос находится на шестой строчке среди претендентов.

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Метки:
Модрич Лука Реал Мадрид Футбол

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