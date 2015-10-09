Испания
Вчера 22:32
 

Новый тренер для "Реала"? Легендарный игрок намекнул на большой поворот

©x.com/realmadrid

Бывший игрок сборной Португалии Луиш Фигу высказался о перспективах Дидье Дешам возглавить "Реал", сообщают Vesti.kz.

По мнению Фигу, выступавшего за "Реал", наставник сборной Франции рассматривается в числе возможных кандидатов на пост главного тренера мадридского клуба. Ранее сообщалось, что Дешам покинет национальную команду после завершения чемпионата мира 2026 года, что усилило разговоры о его будущем на клубном уровне.

"Дешам в "Реале"? Для него откроется новый этап. Разумеется, я считаю, что у Дешама есть необходимый опыт и характер, чтобы добиться успеха с командой на клубном уровне", - цитирует Фигу O Jogo.

В настоящее время "Реал" возглавляет Альваро Арбелоа, однако слухи о возможных изменениях на тренерском мостике продолжают набирать обороты.

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 00:30   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Алавес
Проголосовало 75 человек

