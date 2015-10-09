Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:07
 

Новый план "Реала": 55 миллионов за защитника из Германии

Новый план "Реала": 55 миллионов за защитника из Германии

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек оказался в списке приоритетных трансферных целей мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Touchline.

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек оказался в списке приоритетных трансферных целей мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Touchline.

По данным источника, после неудачных попыток подписать Дайо Упамекано, Марка Гехи и Жереми Жаке, "сливочные" сосредоточили внимание именно на немецком футболисте.

В Мадриде настроены усилить центр обороны уже летом, однако в случае провала переговоров по Шлоттербеку клуб может вернуть своего воспитанника Хакобо Рамона, который уверенно проявляет себя в составе "Комо".

В текущем сезоне 26-летний Шлоттербек провел 25 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

