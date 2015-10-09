Новичок "Барселоны" попросил Флика увести звезду у "Реала"

Недавно вошедший в тренерский штаб "Барселоны" Тиаго Алькантара предложил Ханси Флику вариант усиления обороны, который может стать ударом по мадридскому "Реалу", передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Тиаго настаивает на подписании центрального защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате. Француз считается одним из лучших игроков мира на своей позиции и одновременно входит в сферу интересов мадридского клуба.

Алькантара знаком с Конате по совместной работе в Англии и высоко оценивает его прогресс. По мнению Тиаго, француз обладает всеми качествами, чтобы стать ключевым партнёром для молодого таланта Пау Кубарси в центре обороны "Барсы".

Сделка может обойтись каталонцам не менее чем в 60 миллионов евро. Несмотря на высокую цену, президент клуба Жоан Лапорта готов рассматривать инвестицию как стратегическую — особенно если удастся опередить "Реал" в гонке за защитника.