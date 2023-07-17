Новичок "Барселоны" озвучил амбициозные планы на Лигу чемпионов

Новичок "Барселоны" полузащитник Илкай Гюндоган, выразил готовность с командой побороться за победу в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Лигу чемпионов сложно выиграть. Я верю и знаю, что могу привнести в команду хорошие знания о том, как это сделать. Это то, чего хочет каждый игрок. Я думаю, сейчас можно видеть, что у нас есть план, и я думаю, что клуб на правильном пути, чтобы снова блистать в Европе", - приводит слова Гюндогана The Athletic.

32-летний футболист заключил соглашение с "Барселоной" до 2025 года с опцией продления еще на один сезон. В контракте также установлена клауза отступных в размере 400 миллионов евро.

Гюндоган ранее выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, где совместно с командой завоевал 15 трофеев. В прошлом сезоне футболист провел 51 матч в различных турнирах, забив 11 голов и сделав семь голевых передач.

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