Неймара не пустили в "Барселону". Известны подробности

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар вряд ли вернется в "Барселону", сообщают Vesti.kz со ссылкой на портал Todofichajes.

По данным источника, главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик выступил против возвращения бразильской звезды.

Немецкий специалист сомневается в физической готовности Неймара помочь команде после серьезной травмы, из-за которой он не выходил на поле с октября прошлого года. Флик считает, что клубу нужен другой игрок и предпочитает трансфер Федерико Кьезы из "Ювентуса".

Неймар ушел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. В прошлом году он пополнил состав "Аль-Хиляля", за который принял участие в пяти матчах во всех турнирах. На счету форварда один гол и три ассиста.

Напомним, что Неймар получил серьезную травму в октябре 2023 года во время матча квалификации к чемпионату мира-2026 против Уругвая, в котором Бразилия проиграла со счетом 0:2. С тех пор он восстанавливается в лазарете.