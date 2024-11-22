Названы новые условия и гигантская сумма отступных нового контракта Ламина Ямаля с "Барселоной"

Юный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль готовится заключить новый долгосрочный контракт с каталонским клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации Barca Universal, стороны согласовали шестилетнее соглашение, которое вступит в силу, когда 17-летнему таланту исполнится 18 лет. Ключевой деталью нового договора станет астрономическая сумма отступных - один миллиард евро, подчеркивающая важность игрока для клуба.

В текущем сезоне Ямаль уже успел провести 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отметившись шестью голами и восемью результативными передачами.

Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость юного футболиста составляет 150 миллионов евро, что подтверждает его статус одного из самых перспективных игроков мира.