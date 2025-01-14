Назван неожиданный лучший игрок в истории футбола

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Польши Томаш Кущак высказал мнение, что его соотечественник, форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, заслуживает звания величайшего футболиста всех времен, сообщают Vesti.kz.

"Посмотрите на многих футболистов, которые отлично выступали на протяжении 6-7 лет, а затем получали травму или сталкивались с проблемами при переходе в другой клуб, либо переходили в более слабый чемпионат, чтобы сохранить ту же славу вокруг себя. И если мы возьмем всю карьеру Левандовски, то, на мой взгляд, он по-прежнему лучший футболист мира за всю историю.

Очевидно, многие со мной не согласятся, потому что есть и другие фантастические игроки. Но я говорю это не только потому, что он поляк и мой друг. Дело в менталитете. Достаточно взглянуть на карьеру Левандовски, на количество голов и его достижения. Совсем недавно его назвали лучшим игроком в истории немецкого чемпионата. Это особенное достижение.

Когда мы с друзьями обсуждаем Роберта, то говорим о статистике, а не о красоте футбола. Роберт - исполнитель, он игрок штрафной. Независимо от того, где он играет, он всегда тот же. И мы говорим о сильных чемпионатах", - сказал Кущак Goal.