Назван европейский гранд, готовый забрать Винисиуса у "Реала"

Мюнхенская "Бавария" внимательно следит за ситуацией вокруг Винисиуса Жуниора, чьи переговоры о продлении контракта с "Реалом" зашли в тупик, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Экрема Конура, действующее соглашение 25-летнего бразильского вингера рассчитано до 30 июня 2027 года. Руководство "сливочных" опасается потерять игрока бесплатно через год, поэтому решение о его будущем должно быть принято уже этим летом.

Камень преткновения: Винисиус требует финансовые условия уровня Килиана Мбаппе (или выше), но "Реал" не готов нарушать внутреннюю структуру зарплат.

Позиция "Баварии": немецкий гранд готов пойти на крупные траты ради мощного ответа Мадриду, который ранее пытался перехватить Майкла Олисе.

Фактор времени: если стороны не договорятся, "Реалу" придется продавать звезду ниже рыночной стоимости (оцениваемой в 140 миллионов евро), чтобы избежать его бесплатного ухода.

Ключевым моментом в переговорах станет выступление Винисиуса за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года - турнир окончательно определит, кто будет диктовать условия в этой трансферной саге.

Винисиус защищает цвета "Реала" с 2018 года, когда перешел из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В сезоне-2025/26 он провел за "сливочных" 53 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 14 результативных передач.

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