Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью устроил эмоциональную сцену на тренировке команды из-за медлительности своих помощников, сообщают Vesti.kz.

Как передаёт Sport.es португальский специалист остался недоволен тем, как ассистенты готовили очередное упражнение, и потребовал от них работать быстрее.

По информации источника, терпение Моуринью окончательно иссякло, когда ему пришлось самому доставать мячи из мешка и раскладывать их на поле. Разозлившись ещё сильнее, тренер грубо бросил мешок и продолжил отчитывать помощников.

После эмоциональной реакции португальца ассистенты заметно ускорились, а оставшаяся часть тренировки прошла без происшествий.

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