Моуринью определился с тактикой в "Реале" и позицией для Мбаппе

Новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью принял решение, по какой схеме будет играть мадридский клуб под его руководством в сезоне-2026/2027, передают Vesti.kz.

Как "Реал" будет играть при Моуринью

По данным The Athletic, португальский специалист намерен использовать в "королевском клубе" расстановку 4-2-3-1.

Ключевую роль в центре поля Моуринью отводит Орельену Тчуамени. Француз будет действовать в опорной зоне, обеспечивая баланс между обороной и атакой.

Позиции для Мбаппе и Винисиуса

В линии атаки место центрального нападающего займет Килиан Мбаппе, что позволит Винисиусу Жуниору вернуться на привычную позицию на левом фланге. На остальных участках поля тренерский штаб продолжает рассматривать различные варианты сочетаний игроков.

В прошлом сезоне "Реал" использовал несколько тактических схем, однако чаще всего команда играла по одной из вариаций 4-4-2 с парой форвардов Мбаппе — Винисиус. После прихода Моуринью мадридцы намерены перейти на более привычную для португальского специалиста модель с одним ярко выраженным нападающим.

Возвращение Моуринью в "Реал"

О назначении Моуринью главным тренером "Реал" официально объявил 11 июня.

Для португальца это второй приход в мадридский клуб. Ранее он возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

По итогам сезона-2025/26 "Реал" занял второе место в Ла Лиге, уступив чемпионство "Барселоне".

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