Миллионы или слава? У Винисиуса есть предложения не только из Саудовской Аравии

Будущее Винисиуса Жуниора остается одной из главных интриг предстоящего трансферного лета. Интерес к бразильцу проявляют не только клубы Саудовской Аравии, но и гранды АПЛ - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", передают Vesti.kz.

Ранее, было известно, что Саудовские клубы готовы предложить 300 миллионов евро за трансфер и контракт с зарплатой до миллиарда евро. Однако сам Винисиус не торопится с решением: его смущают условия и длительность контракта. Он предпочел бы остаться в Европе.

По информации Тodofichajes, помимо саудовских грандов звездой "Реала" заинтересовались топ-клубы АПЛ. Например, "Манчестер Сити", видит в Винисиусе идеального партнера для Холанда.

"Ливерпуль" рассматривает его как возможную замену Салаху. Оба клуба готовы предложить более 200 миллионов евро, хотя конкуренция с саудовскими предложениями будет непростой.

Контракт Винисиуса действует до 2027 года, а клаусула составляет миллиард евро.

Переговоры о новом соглашении идут сложно: игрок требует зарплату на уровне Мбаппе. А в клубе обсуждают, смогут ли два лидера сосуществовать в одной команде.

Лето станет поворотным моментом для Винисиуса. Он может остаться в "Реале", перейти в АПЛ или принять вызов из Саудовской Аравии. Его решение может повлиять не только на его карьеру, но и на трансферный рынок в целом.