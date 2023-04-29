Месси возвращается в "Барселону": осталось уладить один момент

Нападающий сборной Аргентины и французского "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси близок к возвращению в "Барселону", сообщают Vesti.kz. Каталонскому клубу осталось уладить всего один момент.

По информации инсайдера Вероника Брунати, "Барселона" ждет решения руководства испанской Ла Лиги по одобрению контракта с Месси. Переговоры и предложение "сине-гранатовых" приобретут официальный статус, как только Ла Лига одобрит план подписания аргентинца.

Сам Месси уже в курсе условий, которые каталонцы могут ему предложить. Отмечается, что для форварда финансовая сторона вопроса не так важна, главный двигать перехода - чувства к бывшему клубу.

При этом, чтобы подписать Месси, "Барселона" должна продать нескольких игроков и расчистить зарплатную ведомость клуба.

Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает в июне. Сообщалось, что аргентинец готов вернуться в "Барселону" на зарплату в 10-13 миллионов евро в год. Это намного меньше, чем 35 миллионов евро, которые зарабатывает форвард за сезон в стане парижан.

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