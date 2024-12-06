Месси рассказал, как на него повлиял Гвардиола

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси назвал двух людей в "Барселоне", которые сыграли ключевую роль в его карьере и оказал наибольшее влияние, сообщают Vesti.kz.

"Думаю, что есть два человека, которые сильно повлияли на меня по разным причинам. Гвардиола, потому что он был моим тренером в течение многих лет, и мы добились невероятных успехов, о которых даже не могли мечтать. И Роналдиньо, потому что то, как он меня встретил и поддержал, очень помогло мне в первые моменты, когда я пришел в первую команду.

Я также с теплотой вспоминаю Иньесту и Хави как товарищей, а также троих, кто играет со мной здесь, в Майами - Бускетс, Альба и Суарес, которые, к тому же, мои друзья. И, конечно, хочу особо отметить Тито Виланову, которого нам всем очень не хватает", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.