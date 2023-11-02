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Месси "отшил" президента "Барселоны" на церемонии "Золотого мяча"

Месси "отшил" президента "Барселоны" на церемонии "Золотого мяча"
©twitter.com/ballondor

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от общего фото с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой на церемонии вручении "Золотого мяча", которая прошла 30 октября в Париже, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Cope.

По информации источника, Лапорта собирался сделать совместный снимок с Месси и обладательницей женского "Золотого мяча" испанкой Айтаной Бонмати, которая выступает за "Барселону".

Однако аргентинец "категорически отказался" фотографироваться с президентом каталонского клуба.

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

Взаимоотношения Лапорты и Месси испортились после ухода 36-летнего нападающего из "Барселоны" летом 2021 года. Функционер во время предвыборной кампании уверял, что аргентинец останется в клубе, но обещаний своих не сдержал.

Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. За это время аргентинец сыграл за "сине-гранатовых" 778 матчей, где забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи. В составе каталонцев он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

После ухода из "Барселоны" Месси провел два сезона в "Пари Сен-Жермене", с вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

С лета 2023 Месси защищает цвета "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В составе американской команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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Метки:
Месси Лионель Барселона

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