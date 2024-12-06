Месси обратился к фанатам "Барселоны"

Экс-нападающий "Барселоны" Лионель Месси, выступающий ныне за американский "Интер Майами" обратился к болельщикам "сине-гранатовых", сообщают Vesti.kz.

"Мое сообщение болельщикам "Барселоны"? Я очень скучаю по вам, и я надеюсь, что скоро мы снова увидимся. Вы должны гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире", – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Клубная карьера 37-летнего Месси началась в испанской "Барселоне", где он достиг невероятных высот: десять титулов Ла Лиги, восемь Суперкубков Испании, четыре трофея Лиги чемпионов УЕФА и три победы на клубных чемпионатах мира.

Месси остается рекордсменом по числу забитых голов в истории Ла Лиги, "Барселоны", "Интер Майами" и национальной сборной Аргентины.